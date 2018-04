De eerste autorit van Mebrie (28) eindigde in de Waal

Tweedehandsje

Een dag eerder, woensdag 4 april, haalde Mebrie zijn rijbewijs. Dolblij ging hij naar huis, in Zaltbommel. Want hij had zuinig geleefd en gespaard, genoeg voor een mooi tweedehandsje. In Utrecht stond een Opel Corsa te koop en donderdagavond keerde hij met zijn aanwinst terug naar Zaltbommel, waar hij landgenoot en vriend Gerry Gilay Kedane vroeg of hij een stukje mee door de streek ging toeren. Zoals iedereen die een nieuwe auto heeft dat doet.



Hun tocht eindigde amper een uur later abrupt in de Waal bij Brakel, waar ze in het donker nietsvermoedend van de veerstoep afreden. Enkele leden van voetbalclub VV Brakel zagen het gebeuren, maar konden niets meer doen. De auto verdween onder water. Diezelfde nacht werd het lichaam van Gerry geborgen; een speciaal zoekteam vond Mebrie pas een dag later.