De laatste bouten en moeren aandraaien en dan is het losgaan op de Pinksterkermis

Maartens­kerk als zorgenkind­je, terwijl protes­tants Tiel frisse doorstart in Drumpt maakt

Inkrimpen en vol energie kleiner doorgaan: protestants Tiel zit midden in de herstart in het kerkje van Drumpt. Maar het is ook makkelijker gezegd dan gedaan: de Maartenskerk in de binnenstad is een zorgenkindje. De kerkgangers moeten hun uiterste best doen om te voorkomen dat het een financieel blok aan het been wordt.

31 mei