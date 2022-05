De paden op, de lanen in met de scootmobiel: ‘Je ziet wat, er is gezelligheid’

Blog De rauwe werkelijk­heid van ‘forever young’

‘En nu... blijft ze voor altijd jong.’ De woorden klinken na als ik eenmaal in de autostoel zit; zo had ik er nog niet over nagedacht. Anna blijft altijd 38 jaar, Dani blijft altijd 6. Forever young, zouden twee collega’s even later los van elkaar tegen me zeggen als ik het verhaal met ze deel,en die ene zin die me maar niet loslaat.

15 mei