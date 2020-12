De woning van Arjen en Marjolein uit Tiel brandde volledig af: ‘Dit is niet ons huis, maar we voelen ons wel thuis’

De boom in: zo wordt het voormalig kasteelter­rein in Herwijnen opgeknapt

16 december WEST BETUWE - De restauratie van een vervallen historische hoogstamboomgaard draagt bij aan het beleefbaar maken van een kasteelterrein. Wim Struijk is daar druk mee bezig in zijn geboortedorp Herwijnen. ,,Het is een vak apart om die bomen fatsoenlijk te onderhouden.”