Debatteer mee over de toekomst van Neder-Betuwe

UPDATE 17-jarige jongen steelt lokfiets in centrum van Tiel

10:26 TIEL - Een 17-jarige jongen uit Tiel is zondagavond in zijn woonplaats opgepakt voor het stelen van een lokfiets die de politie had neergezet. Justitie bepaalt vandaag of de minderjarige jongen voor de rechter moet komen of dat hij via HALT een taakstraf krijgt.