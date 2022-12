December is zo leeg zonder hem

Uit die televisie! Ik hoef die opgelegde gezelligheid niet te zien. Ik voel me beroerd door een virusje, meer niet. Maar het is genoeg om mijn kaartenhuis ineen te laten vallen.

Mijn vriendin appt me: ‘Het is ook een misselijkmakende maand voor jullie’. Ze heeft gelijk, figuurlijk en momenteel zelfs letterlijk.

Ziek zijn, ik ben er niet zo goed in. Want wanneer ben je ziek? Als je flink verkouden bent en wat verhoging hebt? Of als je niet op je benen kunt staan van slapte, na veel overgeven? Misschien in beide gevallen wel. In de afgelopen jaren is mijn beleving daarin anders geworden, vrees ik.