Deur voor mini-windmolens in Buren staat nu toch op een kier

Ook komst kleine windmolens in Buren van de baan: Gemeentebe­lan­gen en VVD torpederen plan

De andere partijen waren stomverbaasd en boos, maar Gemeentebelangen (GB) en VVD hebben dinsdagavond samen een proef met kleine windmolens in de gemeente Buren getorpedeerd. Burgemeester Josan Meijers is er niet blij mee: ,,Ik wil hier wel mijn verwondering over uitspreken gezien alle voorbereidende werkzaamheden die hiervoor zijn verricht.”

23 februari