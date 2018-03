Deze jonge fractievoorzitters houden ermee op: 'Hoe láng ze praten in zo'n vergadering!'

Negen Tielse partijen zitten vol plannen voor de toekomst

18:12 TIEL - De flyers zijn uitgedeeld, de posters hangen al weken in de Tielse straten en de promotiefilmpjes hebben hun werk nu wel gedaan. Een wekenlange verkiezingscampagne kwam maandagavond in het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel tot een einde tijdens het laatste debat tussen de Tielse politieke kopstukken.