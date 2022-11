columnIk was gisteren weer een dagje in Amsterdam; ik combineerde werken op kantoor met eten met een vriend. Het werken op kantoor bleek spannender te zijn dan ik verwachtte, want ik moest op een locatie zijn die ik nog niet kende.

Bij het Centraal Station haalde ik een ov-fiets (geweldige uitvinding!), ik stapte op en ik hield meteen stil, want ik had geen idee hoe ik moest fietsen. Dat is in mijn geval bijna een schaamtevolle bekentenis, want ik ben jarenlang fietskoerier geweest in Amsterdam.

Toen ik een jaar of zestien was, ging ik voor een graveur in de Jordaan werken die voor bijna alle juweliers in en rond het centrum graveerde, en ik haalde dat graveerwerk op en bracht het weer terug. Ik kreeg een tas met werk mee en een lijst met adressen, en ik mocht daar een middag over doen.

In die tas zat ook een stratenboekje, en de eerste weken had ik dat boekje nog nodig – de Eerste van Swindenstraat, geen idee. Maar op een gegeven moment was dat boekje overbodig en kon ik redelijk blindelings de weg vinden.

Die stratenkennis groeide in de loop van de tijd aardig aan, want ik bleef dat werk nog jaren doen, met andere baantjes af en aan erbij. Ik was dat stratenboekje geworden, zo’n beetje.

Maar ja: ik ging weg uit Amsterdam, en Amsterdam groeide door. Dus daar stond ik met mijn ov-fiets en mijn telefoon in mijn hand te kijken naar Google Maps: ja, logisch, die wijk waar ik moest zijn was er tot een jaar geleden nog niet.

Toen ik ’s avonds in Geldermalsen uit de trein stapte, bedacht ik me dat ik de eerste paar keer dat ik hiervandaan de route naar huis in Heesselt aflegde, de TomTom nog aan moest. Bijna niet meer voor te stellen, want nu rij ik hier juist overal blindelings naartoe.