Dief bedreigt winkelier na plaatsen video's: 'Kom wel even langs'

Zoveelste autobrand in Culemborg, politie doet onderzoek

7:25 CULEMBORG - In Culemborg heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een auto in brand gestaan. Dit keer was het raak op de Mandelastraat. De politie doet vandaag bij daglicht technisch onderzoek naar de oorzaak van de brand.