Dijkversterking rivierengebied uitgesteld, het geld is op

Voetbal­clubs Buren gaan sportpark beheren: ‘Er komt een flink takenpak­ket bij’

15 maart BUREN - De afspraken over het onderhoud van sportparken in Buren zijn in principe prima. Dat zegt interim-voorzitter Dick van Ommeren van de Burense Voetbalverenigingen (BVV), tevens voorzitter van FC Lienden. Op dit moment onderhouden de verenigingen zelf de velden en kleedkamers. In totaal krijgen de verenigingen nu nog 40.000 euro per jaar. ,,Voor 22 velden, dat is natuurlijk een onzinnig bedrag. Het is fijn dat er in ieder geval geld voor renovatie komt.’’