Dik 250 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, 18-jarige aangehouden in Zuilichem

Het vuurwerk werd vrijdag gevonden naar aanleiding van binnengekomen informatie. Een 18-jarige inwoner van Zuilichem is aangehouden, tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt. De illegale knallers zijn in beslag genomen en worden na het onderzoek vernietigd.



Vorige week nam de politie in de Bommelerwaard ook al meer dan 300 kilo vuurwerk in beslag bij een loods in Rossum. Toen ging het om vuurwerk uit de F1-categorie.



Die categorie is op zichzelf niet illegaal, maar particulieren mogen dat vuurwerk alleen in bezit hebben tot 25 kilo. Dat mag alleen als de eigenaar de juiste papieren heeft.



Ook op andere locaties is de laatste tijd (illegaal) vuurwerk in beslag genomen, bijvoorbeeld in Gilze, Eindhoven en Sprundel.