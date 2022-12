Dineren en luisteren naar levensverhaal van Amy Winehouse

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer zangeres Chelsie de Ruiter van The Rehab Project, dat komend weekend een bijzondere dinnershow in thuishaven Tiel geeft.

The Rehab Project geeft 17 en 18 december een dinnershow in De Beurs in Tiel: terwijl bezoekers dineren, vertelt de Tielse band met zowel verhalen als muziek het levensverhaal van Amy Winehouse.

The Rehab Project zou drie jaar terug aanvankelijk ‘maar één project’ doen: muziek van Amy Winehouse spelen bij Zinder Undercover, een Tiels podium voor coverbands. ,,Maar na dit optreden, vonden we het allemaal zó leuk, dat we besloten door te gaan”, vertelt leadzangeres Chelsie de Ruiter.

De band - die naast De Ruiter uit Moos d’Olivat, Leon Damhuis, Kevin Farrelly, Jorden van Dijk en Chris Meijerink bestaat - regelde na Zinder Undercover al snel meer optredens. Maar vlak voor concert nummer twee: corona.

De Ruiter: ,,Zo jammer. En op het moment dat we weer ‘mochten’, bleken mijn stembanden beschadigd. Echt balen: het duurde zes maanden voor ik weer kon zingen. Ons tweede optreden was uiteindelijk afgelopen zomer, bij de muziekmiddag Lazy Sunday in De Beurs in Tiel.”

Viergangendiner en livemuziek

Het De Beurs-optreden was zo'n groot succes, dat kok Casper van Hesteren de band voorstelde op dezelfde locatie een dinnershow te geven: een concept, waarbij mensen aan de hand van een thema op een viergangendiner én livemuziek en vertellingen worden getrakteerd.

De Ruiter: ,,Echt vet dat Casper ons vroeg. Het thema zou natuurlijk Amy zijn. We gingen meteen heel veel research doen: bio’s lezen, docu’s kijken. Juist om dingen te vinden, die mensen nog niet over Amy weten.”

Ook wilde de band ‘een ander beeld’ van Winehouse geven. ,,De media was altijd heel erg gefocust op Amy en de drugs. Wij willen juist laten zien dat het vooral een ontzettend tof mens was.”

The Rehab Project vertelt Amy’s levensverhaal met verhalen, maar uiteraard ook met muziek. ,,We spelen een paar grote hits, maar ook nummers die Amy zelf heeft gecoverd en muziek die voor haarzelf belangrijk is geweest.” Het menu is volgens de zangeres geheim: ,,Maar ik kan wel zeggen dat het aan Amy is gelinkt en dat ik enorm moest lachen, toen ik het las.”