Dit betaal jij dit jaar aan waterschapsheffing

Wie onder het waterschap Rivierenland valt (grofweg van Nijmegen tot Dordrecht) kan in een jaar zomaar twee keer meer watersysteem- en zuiveringsheffing moeten betalen dan een huishouden in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe.

Dat verschil is niet raar. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), waar de cijfers te vinden zijn, zijn factoren als 'veel of weinig water, hoog- of laaggelegen land, wel of niet aan kust of grote rivieren, de grondsoort en landelijk of verstedelijkt gebied' van invloed op de kosten die waterschappen maken.