Dit dorp vindt het welletjes met nieuwbouw: ‘Gemeente neemt inwoners niet serieus’

Hoogendij­ck in Beusichem krijgt toch geen flats, wel gasaanslui­ting

BEUSICHEM - Het geplande appartementencomplex in de Beusichemse uitbreidingswijk Hoogendijck is geschrapt, er komen eengezinswoningen voor in de plaats. Een ander opvallend onderdeel van het plan: alle huizen krijgen nog wel een gasaansluiting en dat is zo langzamerhand heel bijzonder in Nederland.

20 januari