Dit is de complete line-up van Appelpop: Davina Michelle, Di-rect en Merol maken hun opwachting

De volledige invulling van de 29e editie van Appelpop is bekend: op drie podia aan de Tielse Waalkade zijn op 9 en 10 september in het totaal 28 optredens te zien, waaronder voor de tiende keer Di-rect, aangevuld met een vijftal ‘belevingsactiviteiten’.

Het is stilaan een traditie geworden. Na eerst in het voorjaar een aantal Appelpop-acts bekend te maken, een openbare bijeenkomst houden en daar middels een flitsende video het volledige programma presenteren.

Na twee jaar ‘coronapauze’ was het zaterdagmiddag weer zo ver: in De Beurs in Tiel waren tientallen mensen voor de presentatie bijeen gekomen, met name Appelpop-vrijwilligers.

Davina Michelle, Wies en Merol maken opwachting

Was eerder al bekendgemaakt dat onder anderen Guus Meeuwis, Son Mieux en Froukje dit jaar de line-up sieren, in de video werden nog eens twaalf nieuwe acts gepresenteerd, waaronder Di-rect, die inmiddels wel de huisband van het nog altijd gratis toegankelijke Appelpop kan worden genoemd.



Deze rockers stonden al negen keer eerder op Appelpop. Ook werd bekend gemaakt dat Davina Michelle, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Fata Boom, Joost, Merol, Prins S. en De Geit, The Dean, Sophie Straat, Wies en Cloudsurfers van de partij zijn.

Alleen Nederlandse acts

De line-up bestaat dit jaar volledig uit Nederlandse acts. Programmeur Martijn van Kuilenburg: ,,Bewust ook. Tijdens de coronaperiode zijn er veel talenten boven komen drijven - het was echt een ontploffing - en die willen we graag de ruimte bieden om zich in Tiel te laten zien. Het gaat ook om talenten die op dit moment ‘heel erg aan de hand zijn’. Dat het heel veel vrouwen zijn, is eigenlijk toeval.”

Behalve livemuziek biedt Appelpop ook ‘belevingsactiviteiten: vijf in het totaal. Zo keert de silent disco terug, waar publiek kan dansen op muziek die via een draadloze koptelefoon is te horen. Ook in de gloednieuwe Desperadoes Area kunnen twee dagen lang de voetjes van de vloer. Verder zijn er drie ‘feestjes’, die vanaf de bühne gepresenteerd worden: 80’s Verantwoord, Zer00s Heroes en het Singlefeestje, waarbij respectievelijk hits uit de jaren tachtig, uit de jaren ‘00 en verzoeknummers worden gedraaid.

Geen munten dit jaar

Nieuw dit jaar is dat bezoekers bij de bars en eetgelegenheden ‘cashless’ kunnen betalen. Geen munten dus, maar eenvoudig je biertje, kroket of pizzapunt met je pinpas of telefoon betalen. ,,Het systeem met munten is helemaal overboord gegooid”, vertelt Appelpop-medewerker Teus Blom.



,,Maar het is niet zo dat je niet met cash terecht kunt. Je kunt hiermee voor een x-aantal euro’s op het terrein een tegoedpas kopen.”

Appelpop wordt 9 september om 18.00 uur geopend door Emma Heesters, uitsmijter deze vrijdag is Davina Michelle. Aan rapper Antoon is het de eer de ‘Appelpopzaterdag’ om 14.00 uur te openen en aan Chef’Special deze te sluiten.