‘Dit is de zoveelste klap in ons gezicht’

CULEMBORG - Moeder Olga (38) en vader Viktor (40) van de broers Maksim en Denis reageren vol emotie op de nieuwe tegenvaller in de asielprocedure voor hun zoons. ,,De uitspraak van de IND komt binnen twee á drie weken. We hoopten dat dat voor de rechter aanleiding zou zijn de jongens tot die tijd te laten blijven. Ze hoeven niet direct weg, maar dit is wel de zoveelste klap in ons gezicht.’’

De rechter bepaalde vandaag dat de jongens de uitspraak van de IND niet in Nederland mogen afwachten.

Olga zegt het haar zoons amper te durven vertellen. ,,Ze snappen het gewoon niet. Voor hen is Nederland hun vaderland. Ik zeg steeds dat we te maken hebben met regeltjes in de wereld. Daar voelen we ons de dupe van. Dit blijft heel heftig allemaal.’’

Twee snoepjes

Maksim moet zich na school melden op het politiebureau om zijn paspoort in te leveren, zegt ze. ,,Dat is zwaar. Ze hebben het sowieso lastig. Ze missen hun ouders en hun zusje dat bij ons in Oekraïne is. Arina is 5 maar ze heeft heel goed door dat haar broers niet bij haar zijn.

Elke dag als we in de supermarkt zijn, koopt ze twee snoepjes. Eentje voor Maksim, eentje voor Denis. Ze bewaart ze. Dan zegt ze: ‘Voor als we ooit weer samen zijn.’ We kunnen dat alleen maar met haar hopen, steeds weer negatief nieuws krijgen maakt wel dat ik me machteloos voel. Fysiek kan ik niks doen, mentaal moet ik sterk blijven voor mijn kinderen.’’

Triest

Quote Ze snappen het gewoon niet. Voor hen is Nederland hun vaderland. Moeder Olga De broers zullen niet op stel en sprong vertrekken, stelt hun juridisch adviseur Frank King. ,,Dit is een voorlopige uitspraak. De politie heeft mij verzekerd dat ze niet gearresteerd en uitgezet worden.’’ Dat kan ook niet, stelt hij, omdat ze nog een toeristenvisum tot 20 november hebben, gekoppeld aan een terugreisticket.



Daarnaast lopen er nog procedures die volgens King rechtvaardigen dat de broers in Nederland hun zaak afwachten. ,,Deze uitspraak van de voorzieningenrechter ging over de reguliere asielprocedure. Daarnaast loopt nog een aanvraag alsnog te mogen blijven op humanitaire gronden. Het gaat niet goed met de broers. Hen naar Oekraïne sturen is inhumaan. Ze zijn hier geboren, spreken de taal daar niet om onderwijs te volgen.’’



King kwalificeert de nieuwste uitspraak als ‘triest voor de jongens‘. ,,Ze zijn er kapot van. Ik hoop dat staatssecretaris van haar recht gebruik maakt om de broers te laten blijven, definitief. Dat verzoek hebben we nogmaals ingediend.’’

Kinderpardon

In juli werden de broers al met hun ouders uitgezet naar Oekraïne, maar op een toeristenvisum keerden zij terug.