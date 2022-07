Dít nieuwe tweetal moet gaan maken en doen, in en voor Tiel

ERIKA SPIL

Vrijwel uit het niets, werd ze elf jaar geleden wethouder. ,,Nee, ik ben nooit gemeenteraadslid geweest. Ik zat enkele jaren in de steunfractie van enkele samenwerkende linkse partijen in mijn gemeente Ronde Venen, toen we na de verkiezingen een wethouder mochten leveren", zegt Erika Spil.



,,En toen riep ik ‘dat kan en wil ik wel'. Ha ha, een beetje gebluft inderdaad, want er is geen opleiding voor het wethouderschap. Maar het heeft goed uitgepakt.”