Dode bij brand in woonzorgcentrum Zaltbommel, bewoners geëvacueerd

CORONA­KAART | In paar gemeenten gaat het dramatisch slecht, besmet­tings­cij­fers dalen wel licht

6 januari NIJMEGEN - De besmettingscijfers lijken dan landelijk wel een dalende trend te hebben ingezet, in een handvol gemeenten in de regio gaat het chronisch slecht met de ontwikkelingen rond het virus. In een gemeente als Cuijk zijn de afgelopen week bijvoorbeeld dagelijks zelf een derde meer nieuwe besmetting, vergeleken de week ervoor.