Dode brand Buren is waarschijnlijk bewoonster (21), mogelijk misdrijf

BUREN - Een 21-jarige vrouw is volgens de politie 'zeer waarschijnlijk' het dodelijke slachtoffer van de brand in een wooncomplex in Buren in de nieuwjaarsnacht. Zij is de bewoonster van de flat waar het lichaam werd gevonden, maar de politie heeft nog geen absolute zekerheid over de identiteit van het stoffelijk overschot.