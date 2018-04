Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk op A15 bij Echteld, snelweg dicht

Bij het ongeval zijn een personenauto en een vrachtwagen betrokken. Volgens de woordvoerder gaat het om een 'behoorlijk zwaar ongeluk' en hebben zowel de auto als de vrachtwagen forse schade opgelopen.



De snelweg is afgesloten voor verkeer. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De Verkeers Informatie Dienst adviseert automobilisten via Den Bosch om te rijden over de A59 en A50.



De politie maakt aan het begin van de avond met een helikopter foto's bij het ongeval. De weg gaat pas in de loop van de avond weer open voor verkeer.