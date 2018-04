Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk op A15 bij Echteld

Een woordvoerster van de politie meldt dat er vier mensen in de auto zaten tijdens het ongeval, waaronder de persoon die overleed en de zwaargewonde persoon. Twee personen bleven ongedeerd.



Hoe het eenzijdige ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Rond 20.00 uur is de rijbaan weer vrijgegeven en de omleiding ingetrokken. De politie doet nog tot 20.30 uur onderzoek.



Vrachtwagen

Een vrachtwagenchauffeur die achter het ongeval reed, heeft de rijbaan geblokkeerd met zijn voertuig. ,,De chauffeur was niet betrokken bij het ongeval, maar heeft zijn voertuig dwars over de weg gezet. Daardoor konden de hulpdiensten naar de slachtoffers’’, laat de woordvoerster weten.