'Drankzucht sloopt zeker vier mensen achter de verslaafde'

Hij had zijn eigen advocatenkantoor, zij was burgemeester van Culemborg. Allebei intelligente mensen, maatschappelijk geslaagd. Samen hadden ze een prachtige zoon, een mooi huis, geld genoeg om zorgeloos te leven.

Blikken bier

Maar zorgeloos was het leven niet. Annemiek Toonen (62) leefde met een alcoholist. Eerst zag ze het niet, en toen ze het wél zag, probeerde ze het weg te redeneren. Want een alcoholist is iemand die buiten onder de brug ligt. Verlopen type, blikken bier in de hand. Toch?

En haar man, nou ja, die hing thuis lamlendig op de bank. Wezenloze blik in de ogen, dat wel. En soms sprak ie een beetje vreemd. Dubbele tong? Nee joh! De man was moe, had een drukke verantwoordelijke baan. En, zeker die laatste periode voor de scheiding, dronk hij nog geen slok in haar bijzijn. Dus alcoholmisbruik, het kwam niet in haar op. Maar het gevoel dat er iets niet klopte, wurmde zich langzaam in haar brein.

Waarheid

Quote Hoe zouden ze mij als burgemeester serieus kunnen nemen, als ik de problemen van mijn eigen man niet eens kon managen? Annemiek Toonen, voormalig burgemeester van Culemborg Toen de waarheid keihard doordrong, zweeg Annemiek. Ze sprak met niemand over wat er thuis gaande was. Ze schaamde zich kapot. ,,Je probeert je man op de rit te krijgen en als dat niet lukt, voelt dat als falen. Zeker in een publieke functie is dat lastig. Hoe zouden ze mij als burgemeester serieus kunnen nemen, als ik de problemen van mijn eigen man niet eens kon managen?"

Zo sukkelde het door, hij dronk en ontkende. Zij hield de schone schijn op. Tot ze niet meer kón. Totdat ze zichzelf volledig kwijt was. Tot het huwelijk klapte, en het op het werk misliep. Haar droom, politiek en besturen, spatte vervolgens uiteen. Indirect door de alcoholverslaving van haar man.

Diep dal

Ze vocht zich een weggetje uit het diepe dal, waarin ze zeker een jaar zat. Nu helpt ze andere partners, ouders, kinderen, broers en zussen van een verslaafde. Die kunnen terecht bij het Ismes Huis in Den Bosch, en daar praten met ervaringsdeskundigen zoals Annemiek Toonen.

,,Achter elke verslaafde staan zeker vier mensen die in stilte lijden onder die onstilbare zucht naar drank, drugs of seks van die ander. Zij hebben dringend hulp nodig, want vaak proberen zij hun dierbare te redden. Tot ze er zelf aan onderdoor gaan. Net als ik."