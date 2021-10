Drie Amsterdammers aangehouden: ‘Speelden sturende rol’ bij afpersing fruithandel De Groot

coronakaart Corona eist drie levens in Ede, twee inwoners van Ne­der-Betuwe ook aan ziekte bezweken

In Ede zijn de afgelopen 24 uur drie mensen aan corona overleden. In Neder-Betuwe bezweken twee inwoners aan de gevolgen van het virus, en in Buren één. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van gezondheidsinstituut RIVM, die zaterdagmiddag zijn vrijgegeven.

23 oktober