Drie bedrijven willen verhuizen naar Bonegraaf-Oost

Ne­der-Betuwe wil groeiende eigen bedrijven helpen

OPHEUSDEN- De situatie voor groeiende bedrijven in de gemeente Neder-Betuwe is soms nijpend. Het is voor veel bedrijven geen alternatief om naar elders te verhuizen, maar Neder-Betuwe heeft geen vierkante meter bedrijfsgrond meer in de aanbieding.

3 juli