Drie vrouwen met voorkeursstemmen, Lienden is hofleverancier raadsleden in Buren

Gemeente Belangen in Buren wederom de grootste, VVD komt met de schrik vrij

Lokale partij Gemeente Belangen is net als tijdens de gemeenteraadsverkiezing in 2018 de grootste partij geworden. De partij wint één zetel en heeft nu negen zitplaatsen in de Burense raad. Sander van Alfen, lijsttrekker van de lokale partij, is erg tevreden. ,,We waren ook al blij geweest met zes, zeven of acht zetels.”

17 maart