Driehonderd man in oranje hesjes op de dijk: ‘We moeten een bijna-ramp als in 1995 voorkomen’

Het is nog donker, maar bij de zes dijkposten van Waterschap Rivierenland is al volop actie. Ze doen zaterdagochtend dienst als uitgiftepunt van gereedschappen waarmee deelnemers straks hun inspectieoefening uitvoeren: onder meer laarzen, portofoons en meetlinten. Ook worden zwaailichten uitgedeeld om op de auto te zetten. Als ze hun lunchpakketje hebben opgepikt, gaat het dijkleger, gestoken in oranje hesjes en in groepjes van drie op pad.