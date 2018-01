Drijvend lichaam in hoogwater bleek een vogelverschrikker

300 mensen lopen indrukwekkende stille tocht voor omgebrachte Nathalie

6 januari BUREN - Een kleine driehonderd mensen, muisstil, met ballonnen, lichtjes en bloemen, brachten zaterdagavond Buren even tot stilstand. In een indrukwekkende stille tocht liepen ze van de Markt naar het complex waar de 21-jarige Nathalie Polak in de nieuwjaarsnacht het leven verloor na een misdrijf en een brand.