Dronken automobilist doet dutje achter het stuur... midden op kruispunt bij Velddriel

Extra editie Pleinpop na wegvallen Profronde

27 juli TIEL - Omdat de organisatie van Pleinpop het 'zo zonde' vindt dat de Profronde is afgelast, wordt op 5 augustus een speciale zomereditie gepresenteerd. En al is het pril: er is zelfs een plan de wielerronde in 2019 in bescheiden vorm terug te laten keren.