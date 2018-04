Dronken Bulgaar van de A15 geduwd door politieauto

VIDEO Meisje (14) valt in sluis bij Rijswijk

31 maart RIJSWIJK - Een meisje van 14 jaar is zaterdagmiddag in de sluis gevallen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk. Ze viel in het water bij het maken van foto's door een groepje tieners uit het dorp. Daarop zwom ze naar een sluisdeur en klampte zich daaraan vast.