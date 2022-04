‘Droomwethouder’ voor GroenLinks laat Tiel links liggen

De 43-jarige De Groot was vorige week door de Tielse GroenLinksfractie als 'wethouder van buiten’ naar voren geschoven. Ze heeft bewezen kwaliteiten als openbaar bestuurder, maar valt in haar eigen gemeente Houten vermoedelijk buiten het nieuwe college van B en W. Maar met haar kennis en ervaring is ze zo gewild, dat ze kon kiezen uit meerdere wethoudersposten elders.

,,Ze had meerdere ijzers in het vuur en heeft gekozen voor een gemeente dichter bij Houten", zegt de Tielse GroenLinks-aanvoerder Maureen Klijn. Waar De Groot precies neerstrijkt is nog niet in de openbaarheid gebracht.

Klein zélf niet in de race

Klijn heeft bij het landelijke GroenLinkspartijbestuur gepolst welke personen er eventueel nog meer kandidaatwethouder in Tiel zouden kunnen worden. ,,Maar eigenlijk staat de vacature weer open voor iedereen.” Zelf is ze niet voor die wethouderspost in de race: ,,Ik ben 39, pas vier jaar raadslid en heb kleine kinderen. Over enkele jaren zal ik er vermoedelijk meer voor openstaan.”

Bijzonder is dat PvdB als grootste partij in Tiel eind deze week gaat kiezen met welke partij of partijen - waaronder sowieso PvdA - zij de komende vier jaar wil gaan regeren.

Mogelijk is de GroenLinks-zoektocht naar een geschikte en beoogde wethouder dan niet meer nodig en gaat de fractie wederom de oppositie in. Is er wél iemand nodig, dan verwacht Klijn over een week of twee een nieuwe kandidaat te hebben.