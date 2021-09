Drukte bij de prikbus in Tiel: ‘Je moet wel, als je nog ergens binnen wilt komen’

Bij winkelcentrum Westledeplein in Tiel zitten twee mannen te praten op de rand van een stoep. Boegheim is een opmerkelijke verschijning. Mager postuur, lang rood haar en dito baard, gekleed in een zwarte broek en een zwarte leren jas. Geert is gekleed in een rode polo, met het woord ‘arts’ op zijn rug. Boegheim twijfelt of hij zich wil laten vaccineren, arts Geert neemt de tijd. ,,Ik ben hier om te informeren, niet om te prediken.”