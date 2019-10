Drukte op wegen door afsluiting A2 bij Den Bosch, weg zondag ook afgesloten

Wouter de Jong informa­teur in gemeente Buren

11 oktober BUREN - Wouter de Jong is aangewezen als informateur om de bestuurscrisis in de gemeente Buren op te lossen. Buren is in crisis nadat afgelopen dinsdag Gemeentebelangen Buren (GB) de coalitie brak. Dat gebeurde nadat vorige week de wethouders Keller (GB) en Russchen (PvdA) hun ontslag indienden bij de raad.