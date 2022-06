Duizenden pakketten uit Beusichem zorgen straks voor zomerpret bij kinderen die opgroeien in armoede

Speelgoed, spelletjes en andere zaken waar kinderen blij van worden. Het wordt deze weken allemaal ingepakt in Beusichem. Het gaat om duizenden zogenoemde zomerpretpakketten van Nationaal Fonds Kinderhulp, bestemd voor kinderen die leven in armoede.

Een beachballset, een voetbal met pompje, bioscoopkaartjes, kwasten en nog veel meer: genoeg om een zomer leuk mee door te kunnen komen.

Het zit allemaal in de pakketten, die binnenkort worden uitgedeeld aan kinderen. De inpakaftrap had maandagochtend plaats in Beusichem in een magazijn van Kinderhulp. Ook burgemeester Josan Meijers stak er de handen uit de mouwen.

Beachballsetjes niet volledig

,,Het was nog wel even de vraag of het allemaal ging lukken”, zegt Irene Boersma van Kinderhulp. ,,Want de beachballsetjes waren niet volledig geleverd. Maar inmiddels is alles aangekomen; anders wordt het lastig inpakken natuurlijk.”

,,Het doel voor dit jaar is zesduizend pakketten uit te geven”, legt Boersma uit. ,,Een pakket is voor één kind, maar in principe is het natuurlijk ook voor het gezin. Er zitten spelletjes in die je samen kunt doen, vouchers voor een dagje uit met de trein en lees- en doeboeken, speelgoed voor buiten: van alles en nog wat.”

Cadeaukaarten

Er worden twee soorten pakketten ingepakt aan de Speulmanweg. In totaal 3.500 zijn er voor kinderen in de basisschoolleeftijd, de rest gaat naar tieners. Met onder meer een kledingcadeaukaart, een Thuisbezorgd-cadeaukaart en een powerbank zijn die iets meer aangepast aan de doelgroep.

De ontvangers van de pakketten komen tot Kinderhulp via maatschappelijke organisaties. ,,Bijvoorbeeld de voedselbank, schulphulpverlening of het sociaal wijkteam van de gemeente. Die komen bij de gezinnen achter de voordeur, zien wat er precies nodig is en dienen de aanvraag in.”

De organisatie verwacht zeker een paar weken bezig te zijn. ,,In principe hebben we 6 juli het eerste uitdeelmoment, dan zijn er al een hoop klaar.”