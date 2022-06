Dure suites Van der Valk Tiel razend populair bij jongeren en influencers

Het aantal suites in het Van der Valkhotel in Tiel wordt uitgebreid van drie naar negen. Deze dure en luxe kamers zitten vrijwel altijd vol, vooral met twintigers, vroege dertigers en influencers.

,,De kamers worden vaak gebruikt voor fotoshoots of door vloggers om er filmpjes in een luxe omgeving mee te maken”, zegt Andrienne Lamberts van de Tielse Van der Valkvestiging. ,,Je ziet onze suites - ook van andere locaties - vaak terug in bijvoorbeeld Instagrampost.”

Daarnaast komen 35-minners met een bovengemiddeld inkomen graag een nacht doorbrengen in de suites. Lamberts: ,,Veel meer dan ouderen met geld kiezen zij bewust voor de luxe van een grote suite.”

De 178 reguliere kamers bij Van der Valk in Tiel - vooral gevestigd in de tien jaar oude en 65 meter hoge toren - kosten gemiddeld zo'n 100 euro per nacht. De suites zitten rond de 250 euro per nacht. De kamers zijn doorgaans twee tot drie keer zo groot als een gewone hotelkamer, voorzien van de grandeur van bijvoorbeeld kingsizebedden en luxe bad-, douche- en saunamogelijkheden.

Parijs

Zowel de drie bestaande als zes nieuwe suites zitten in de laagbouw naast de toren. De zes nieuwe komen in een gedeelte van het complex dat al langere tijd leegstond en alleen nog voor opslag werd gebruikt. De nieuwe suites zijn eind augustus klaar en nu al online te boeken.

Elke suite krijgt z'n eigen stijl en sfeer. De huidige drie zijn ingericht volgens de thema's Japan, Azië en Las Vegas. De nieuwe onderkomens krijgen als thema Marrakesh, Afrika, Amazone, Parijs, Antartica en Betuwse Bloesem. Voor de ontwerpen is een aparte binnenhuisarchitecte annex interieurontwerpster aangetrokken.

Van der Valk heeft 77 vestigingen in Nederland; daarnaast 14 filialen in België en 16 in Duitsland. De hotelmarkt draait sowieso als een tierelier in het post-coronatijdperk, de bezettingsgraad is hoog.