Een bühne-moetje waar de ongemakkelijkheid vanaf spatte, maar we kunnen nu ‘officieel’ graven in Tiel

Zo langzamerhand begin ik te vermoeden dat overheden - en dan lokale in het bijzonder - een onderlinge competitie hebben voor het verzinnen van de meest lullige pr-stunt. Vast ooit bedacht door een select gezelschap tijdens een of ander congres: we lappen allemaal een tientje en maken aan het einde van het jaar de balans op. Vooral niet op jezelf stemmen. Wie wint, krijgt een dinerbon voor de hele afdeling. Zoiets.



Welnu, het Bleekveld. In Tiel hadden ze iets anders bedacht dan een knop indrukken of paaltje in de grond timmeren. Want ja, een opgraving waaraan ook nog iedereen mag meedoen. Dus dan moet je wat met graven. Het winnende idee: we planten een schaar (van de Hema, werd gezegd) onder het mulle zand - keurig op straatniveau - en laten een wethouder die met een metaaldetector zoeken. Om vervolgens plastic weg te knippen en zo een spandoek te onthullen. En daarna nóg een.