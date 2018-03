Eén jaar cel en tbs geëist tegen Culemborger die ouders bedreigde: 'Ik hak je kop eraf'

En dat zijn regelrechte doodsbedreigingen, aldus justitie. Volgens de man viel het allemaal wel mee, bleek woensdag in de rechtbank van Arnhem: ,,Zo praten we nu eenmaal met elkaar in de Marokkaanse cultuur."

Aangifte tegen eigen zoon

De ouders van de verdachte deden desalniettemin aangifte tegen hun zoon, voor wie zij al tijden in grote angst leven. De officier van justitie wil dat de man, die ook wordt verdacht van de mishandeling van een willekeurige passant in Culemborg, een gevangenisstraf van 364 dagen en tbs met dwangverpleging krijgt: ,,Verdachte kampt met ernstige psychische problemen."

Veelpleger die naar Syrië wil

De man beriep zich in de rechtszaal op zijn zwijgrecht en heeft tot op de dag van vandaag geweigerd mee te werken aan onderzoeken. Emotieloos en zonder enige uitdrukking hoorde hij de de behandeling van zijn strafzaak aan. Uit het dossier blijkt dat de verdachte, die tot zijn negentiende probleemloos door het leven ging, de afgelopen vier jaar liefst 30 keer in aanraking kwam met de politie. In veel van die gevallen ging het om agressie - verbaal en fysiek - richting zijn ouders. Ook kwamen signalen binnen dat de man naar Syrië wil afreizen om zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Toch is de situatie ronduit zorgelijk, constateerde de officier van justitie: ,,Dat ouders aangifte doen tegen hun eigen kind, zegt wat dat betreft genoeg. Dan moet er toch wel echt iets mis zijn. Verdachte leidde een normaal leven, maar is volledig afgegleden. Heel tragisch."