Een jaar werk kan in een minuut verpulveren

Als er iets ergs gebeurt realiseer je je pas achteraf hoe gelukkig je een minuut daarvoor eigenlijk was. Het verlies van een dierbare is natuurlijk onvergelijkbaar met wat dan ook, maar ik moest er toch weer even aan denken toen er een hagelbui over een deel van de Betuwe trok.

Wie fruittelers gesproken heeft, of ook even in een getroffen bongerd in Wadenoijen heeft rondgescharreld, weet wat ik bedoel. Een paar weken geleden zag ik hoe fruittelers als Bert den Haan in Kerk-Avezaath hun nachtrust opofferen om de kostbare fruitbloesem te beschermen tegen nachtvorst door hun boomgaarden te besproeien. Het was zompig door de bongerd schuifelen tijdens dat koude ochtendgloren, maar het geluk straalde er vanaf. Niet alleen door de zonnestralen die het beschermende ijslaagje fraai deden oplichten, maar vooral door de verwachting: de oogst is gered.

Niet eens appelmoes

Tot er lang de A15 tussen Geldermalsen en Tiel, tien dagen geleden een korte maar felle hagelbui een spoor van vernieling veroorzaakte. En met name de appels, die in de regel niet overkapt worden, verpulverden. Misschien niet eens goed genoeg meer voor appelmoes. Ik vind dat wat: een jaar rond hard werken en sappelen, om dan in één minuut machteloos toe te moeten kijken wat er mis gaat. Het hoort er bij wordt dan gezegd. Maar probeer je eens voor te stellen dat een jaar werk in één klap uit je handen valt.

Sinds ik nu bijna 34 jaar geleden voor het eerst als journalist in de fruittuin van Nederland mocht gaan werken, ben ik gevallen voor al het lekkers en gezonds dat vanaf deze week weer in de fruitkraampjes aan Betuws fruit te halen valt. En sinds die hagelbui weten we weer; het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Laten we zorgen dat het druk wordt in alle kraampjes en winkels waar Betuws fruit wordt verkocht.

