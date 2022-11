Een lekker ontbijt op de strobalen: ‘Goed om te zien waar eten vandaan komt’

,,Maar dat ging snel voorbij hoor, het wende snel. En er zaten ook heel wat kinderen bij die al heel veel wisten van boerderijen. Die hoefde je niet uit te leggen dat een zeug een moedervarken is en dat een Lakenvelder een rund is. Het is voor iedereen goed om te zien waar eten vandaan komt.’’

Boerderij-educatie

Daar is het Mariska van Leeuwen van biologische boerderij De Weide aan de Hennisdijk ook om te doen. ,,We doen graag aan boerderij-educatie. Daar krijgen we een kleine vergoeding voor, dat weegt natuurlijk niet op tegen de uren werk die erin gaan zitten. Maar het is het meer dan waard, prachtig om te kunnen laten zien hoe je goed biologisch kunt boeren. Ook al wonen mensen op het platteland, er zijn er genoeg die er nog heel wat van kunnen leren. Eén scholiere zei dat haar moeder zo blij van ons wordt, omdat de varkens en dieren hier zo veel ruimte hebben. Daar doen we het voor.’’