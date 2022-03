Een nest bouwen boven de A2: ‘Ja hoor, daar moet je echt een ooievaar voor zijn’

Genieten na hard werken

De warmste 22 maart ooit gemeten in De Bilt en het teken dat de lente in den lande nu toch echt is doorgebroken. Een ijsje halen bij de ijscoboer, genieten op het terras, met de fiets eropuit: overal in het rivierengebied genoten mensen van de zonnestralen.

23 maart