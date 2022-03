columnOp school moesten we vroeger plaatsnamen leren. Van Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen tot Zwartsluis in de kop van Overijssel. De meeste van die plaatsnamen waren voor scholieren niet veel meer dan stippen op de landkaart.

Dankzij ‘topografie’, zo heette het schoolvak, heb ik als Oudewaters jongetje van een jaar of tien ongetwijfeld ook de plaatsnaam Tiel leren kennen, lang voordat ik er voet over de gemeentegrens zou zetten.

Dat lag anders met Varik, het dorp waar ik nu bijna een kwart eeuw woon. Die naam leerden we niet op school, maar thuis hadden we wel de Verkade-albums van Jac P. Thijsse. Waaronder ‘Onze groote rivieren’.

Als kind bladerde ik daar eindeloos in. Zo moet me een plaatje van de dijk met de Dikke toren in Varik zijn bijgebleven. Ik herinner me in elk geval nog de opvallend grote geit op het plaatje die stond te grazen op het talud van de dijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat ik deze herinnering deel met veel leeftijdsgenoten: als ik elders in Nederland ben en vertel dat ik in Varik woon, is er altijd wel iemand die zegt: ‘Ik geloof dat ik dat wel ken.’ Van dat plaatje in het Verkade-album.

Daaruit mogen we volgens mij de conclusie trekken dat de dijk met de geit en de plas-drasuiterwaarden ernaast iconisch is en tot het collectieve geheugen van Nederland behoort. Dat stukje van die dijk mag misschien geen Werelderfgoed zijn, maar is wel nationaal erfgoed.

Bij de vorige dijkverzwaring vergeleek een landelijke krant de situatie rond de dijk bij de Dikke toren met het plaatje in ‘Onze groote rivieren’. De conclusie was dat de aanblik van het tafereel rond de Dikke Toren in Varik nog redelijk intact was.

Hopelijk kunnen we die conclusie over een paar jaar opnieuw trekken, als de volgende dijkverzwaring is uitgevoerd. Maar soms heb ik er een hard hoofd in.