Eén virus mag om zich heen grijpen: het corsovirus

BlogHet woord virus is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de krantenkolommen. En menigeen, zo blijkt uit onderzoeken, slaat die artikelen over. Want er is door twee jaar corona-ellende sprake van enige virus-moeheid.

Maar op één gebied duikt het woord virus weer in een plezierige gedaante op: want in vele bouwhallen in Rivierenland begint het aloude fruitcorso-virus weer op te spelen.

In de gemeenten Tiel, West Betuwe, Buren, Culemborg en West Maas en Waal wordt weer menig uur in de avond en in de weekeindes doorgebracht om de mooiste corsowagens in elkaar te zetten. Want dit jaar in september lijkt dan eindelijk de 60ste jubileumeditie van het oer-Betuwse festijn plaats te vinden.

Nu maar hopen dat het coronavirus niet voor de derde keer spelbreker zal zijn. Want natuurlijk is Varik blij dat het nu al drie jaar zich de grootste en laatste winnaar mag noemen. Maar iedereen ziet toch wel uit naar nieuwe krachtmeting tussen de Betuwse bouwers en ontwerpers.

En dit jaar gebeurt dat zelfs voor het eerst onder de vlag van het UNESCO Werelderfgoed.

Het vuurtje is inmiddels al meer dan aan het smeulen. Zo is het corsobestuur al begonnen aan een serie bezoeken aan de bouwhallen, om te zien hoe de wagens vorderen die medio september door de straten van Tiel zullen rollen.

En ze worden doorgaans enthousiast onthaald, de vrijwilligers hebben er kennelijk weer zin in. Het doet deugd dat ook Kerk-Avezaath, dat na de vorige editie af leek te haken, weer van de partij is. Er zijn dit jaar elf grote wagens en zeven jeugdwagens.

De wagens rijden ook weer in de avonduren: Fruitcorso by Night is misschien nog wel leuker dan overdag. De deelname van zeven jeugdwagens doet vermoeden dat het Fruitcorso gelukkig nog een lang leven beschoren is.

