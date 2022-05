Een weekendje kunstmarkt, corsowagen bouwen en muziek luisteren

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland. De Gelderlander zet wat tips op een rijtje voor komend weekend.

Buren

In de tuinen van het, zondag gratis toegankelijke, Marechausseemuseum heeft op 15 mei de 23ste editie van de Burense Kunstmarkt plaats. Liefst negentig kunstenaars doen mee aan de grootste openluchtexpositie van het Rivierengebied. Er worden kunstwerken getoond in allerlei soorten van disciplines, zoals portrettekenen, schilderen in verschillende soorten van stijlen en technieken, glaskunst, sieraden, beelden in hout en steen, smeedwerk, brons, grafische technieken en fotografie. Bezoekers zijn van 11.00 tot 17.00 uur gratis welkom, de traditie leert overigens dat er ook veel kunst verkocht wordt op deze markt.

Beusichem

Muziekliefhebbers zijn zaterdagavond weer welkom in dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem. Daar geeft Muziekvereniging Excelsior een lenteconcert. En dat is de eerste keer na een lange coronapauze. De toegang is gratis en het programma omvat onder meer swing, pop en marsmuziek. Het concert begint om 20.00 uur.

Varik/Heesselt

De Stichting Corsowagen Varik en Tennisclub Varik-Heesselt houden zaterdag een gecombineerde open dag. Varik won het laatste fruitcorso in 2019. Na de gedwongen coronapauze wordt er weer gebouwd aan de nieuwe wagen. De club zoekt dringend nieuwe vrijwilligers, die zijn zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur welkom in de corsohal om te horen wat er mogelijk is. Ook de buren van Tennisclub Varik-Heesselt hebben van 13.00 tot 17.00 uur het tennispark geopend voor mensen die eens een balletje willen slaan of lid willen worden.

Tiel

De Tielse muziekformatie GUDU is zondagmiddag vanaf 15.00 uur te zien en te horen tijdens Lazy Sunday in De Beurs in Tiel. Vier bekende Tielse muzikanten Leon van Eldijk, Joos Lekatompessy, Rutger van der Zalm en Vic Latumahina spelen semi-akoestische popmuziek met gitaren, cajon (soort drum) en meerstemmige zang. Ze traden zaterdag nog op bij het Bevrijdingsfestival op de Markt in Geldermalsen.