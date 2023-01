Eerste Kamer blijft kritisch op radartoren Herwijnen: antwoorden staatssecretaris ‘niet bevredigend’

Het ministerie van Defensie ligt al jaren onder vuur in Herwijnen. Toch lukte het staatssecretaris Christophe van der Maat om de Tweede Kamer alsnog mee te krijgen, ondanks dat er jaren eerder al moties tegen een radarstation in dat dorp waren ingediend. In oktober 2022 toonde de Eerste Kamer zich enigszins onverwacht zeer bezorgd over de plannen van het ministerie.

In een brief met vragen liet een meerderheid van die Kamer zich destijds uiterst kritisch uit. De vragen waren opgesteld door de SP, die al langer kritisch is over de plannen. De brief werd verder ondertekend door de fracties van onder meer CDA, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP en Forum voor Democratie.

Lopik

De staatssecretaris werd onder meer gevraagd waarom er onderzoeken naar het parlement zijn gestuurd zonder dat alle resultaten binnen waren. ‘Vindt u deze werkwijze in het belang van een zorgvuldige parlementaire afweging, waarbij het parlement tijdig en volledig wordt geïnformeerd?’

Verder werd gesteld dat een locatie in Lopik veel geschikter zou zijn en dat de veiligheid van de inwoners van Herwijnen wordt genegeerd bij het selecteren van de geschikte locatie.

De staatssecretaris schreef in zijn antwoord dat een aantal vragen lijkt te zijn gebaseerd op verkeerde aannames vanuit de Eerste Kamer. In een twintig pagina’s tellend antwoord blijft Van der Maat er echter op hameren dat de gezondheidsrisico’s in Herwijnen niet worden geschaad, dat de normen voor straling en het geluidsniveau niet worden overschreden en dat de Kamer de afgelopen jaren juist en volledig is geïnformeerd.

De plek waar defensie de radartoren zou willen plaatsen.

Over de locatie Lopik schrijft van der Maat: ‘Die locatie is ongeschikt vanwege de onacceptabele verstoring die de windmolens op korte afstand van die plek veroorzaken’. Die windmolens zijn weliswaar afgeschreven, maar er zijn plannen om ze te vervangen door enorme windturbines. Daardoor zal een radar op die plek vanwege verstoring niet optimaal kunnen functioneren. Ook de nabijheid van een bedrijventerrein zou in de ogen van Defensie de inpasbaarheid moeilijker maken.

Luchtruim

Maar, zo zeggen critici, dat industrieterrein ligt op zo’n 2 kilometer afstand, terwijl een radar bij Herwijnen op veel kortere afstand van de bebouwing afstaat. Voer voor met name de SP om vervolgvragen te stellen over de radartoren, die als doel heeft een deel van het luchtruim boven Nederland in de gaten te houden. In het Friese Wier staat er ook al een.

Quote Dit soort bijeenkom­sten maakt dat het vertrouwen in de overheid afbrokkelt Rik Janssen (SP)

Ook is opmerkelijk dat in een alternatieve zoektocht naar een plek voor de radar bepaalde gebieden afvallen omdat ze te klein zouden zijn. Zo viel ook Lopik vanwege de geringe omvang af, terwijl Defensie maar blijft vasthouden aan Herwijnen, terwijl het radarterrein daar vele malen kleiner is.

Eind oktober kwam Christophe van der Maat nog naar Herwijnen om een toelichting te geven op de plannen. Tot gesprekken met inwoners in het bomvolle dorpshuis kwam het nauwelijks. Inwoners reageerden woedend en maakten hem uit voor leugenaar. Ook werd hem verweten lak te hebben aan de volksgezondheid.

Ook Eerste Kamerlid Rik Janssen (SP) was toen naar de bewonersavond gekomen. ,,Dit soort bijeenkomsten maakt dat het vertrouwen in de overheid afbrokkelt”, vertelde hij en beloofde door te gaan met vragen stellen totdat hij de juiste antwoorden heeft. De vragen worden 24 januari ingediend.

Herwijnen kwam al meermaals in protest tegen de komst van de radartoren.

