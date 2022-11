Eerste schooldag voor Oekraïense tieners op Koningin Wilhelmina College in Culemborg

Eindelijk weer les. Vanaf deze week gaan dertien Oekraïense tieners naar de middelbare school in Culemborg. De meeste leerlingen volgen nu onderwijs op de basisschool De Bloesem in Eck en Wiel.

De kinderen, die wonen op het in augustus geopende chaletpark in Maurik, stonden al een tijdje op de wachtlijst om naar de middelbare school te gaan. Het Koningin Wilhelmina College (KWC) in Culemborg bood aan te willen verkennen of er een extra klas kon worden ingeroosterd en dat is nu gelukt.

Deze week hebben de leerlingen een opstartweek waarin ze elkaar en het gebouw leren kennen. Daarnaast zijn er een aantal kinderen die naar Lek en Linge gaan en naar de ISK in Tiel. Dat is de Internationale Schakel Klas voor anderstalige nieuwkomers. Voor twee kinderen wordt nog bekeken welke onderwijsvorm het best passend is.

De leerlingen zullen bij het Koningin Wilhelmina College Oekraïens (afstands-)onderwijs volgen, Nederlandse les krijgen en daarnaast zoveel mogelijk meelopen in het reguliere onderwijs. De leerlingen worden zo snel mogelijk gekoppeld aan een buddy binnen school.

Woordvoerder Risma Singh van de gemeente Buren: ,,Voor de kinderen die in Culemborg naar school gaan, is tijdelijk leerlingenvervoer geregeld. De leerlingen gaan op den duur zelfstandig naar school, maar ze moeten eerst nog leren wat de verkeersregels in Nederland zijn.’’

Contactpersoon

Vanuit het Koningin Wilhelmina College wordt de groep ondersteund door een mentor die hen kan helpen bij praktische vragen. Ook is er een contactpersoon bij wie de leerlingen terecht kunnen voor zorgvragen, waaronder mentale ondersteuning. Voor de onderwijshuisvesting is financiering aangevraagd bij het Rijk door de gemeente Culemborg. De ambitie van de school is om de kinderen een veilige omgeving te bieden en een glimlach op hun gezicht te toveren.

De Burense wethouder Monique Bettink-Pierik: ,,Wij zijn als gemeente erg blij met de samenwerking met het KWC en de gemeente Culemborg en zijn onder de indruk hoe snel dit is opgetuigd. Het weer naar school kunnen gaan is ontzettend belangrijk voor deze kinderen én hun ouders.’’