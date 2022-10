Eerste week november volop asfaltering op A15 en dus afsluitingen

Let op: de N834 tussen Asch en Buren maakt straks minder geluid, maar moet daar wel twee dagen voor dicht

Ook last van behoorlijk veel geluid in de auto als je over de Culemborgseweg tussen Asch en Buren rijdt? Dat moet binnenkort een stuk minder zijn. Maar daarvoor moet het wegvak op 27 en 28 oktober wel dicht.

24 oktober