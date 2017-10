Eigenaar Knorhof mag in Limburg zijn bedrijf uitbreiden

ERICHEM - Varkenshouder Adriaan Straathof, die in Duitsland een beroepsverbod kreeg, mag in Koningsbosch zijn bedrijf gewoon uitbreiden. De gemeente Echt-Susteren heeft toestemming verleend en er zijn geen bezwaren ingediend.

In Duitsland kwam Straathof in opspraak vanwege misstanden in zijn stallen. Ook in Nederland kwam hij in juli in het nieuws toen 20.000 varkens omkwamen bij een stalbrand in megaboerderij Knorhof bij Erichem. Tegenstanders van de intensieve veehouderij probeerden toen met een handtekeningenactie te voorkomen dat Straathof nog in Nederland kon werken.

Controle

De gemeente heeft een extra controle uitgevoerd toen Straathof zijn plannen indiende. ,,Ze voldoen aan alle voorwaarden’’, zegt wethouder Jos Wackers (Lijst Samenwerking). ,,Er is geen enkele aanleiding tot het niet verschaffen van een vergunning.’’

Dat er geen bezwaar is ingediend tegen de uitbreidingsplannen verbaast ook de firma Straathof zelf. ,,Het zal aan de aandacht van een aantal lieden zijn ontsnapt, maar weet dat het bedrijf aan alle regels voldoet’’, zegt een woordvoerder.

Te laat

De actiegroep Varkens in Noord zegt ‘te laat te zijn ingeseind’. Een woordvoerder: ,,De vergunning is verleend, de bezwarentermijn is voorbij, we kunnen niets meer doen.’’ Ook GroenLinks in Echt-Susteren heeft het nakijken, erkent fractievoorzitter Thijs Wetemans. ,,We hebben het te laat ontdekt, mede door het zomerreces.’’