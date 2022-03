Eleny’s biedt ‘mix van Grieks én Hollands lekkers’

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Deze keer Daisy van Baal over het recent geopende Griekse restaurant Eleny’s in Maurik.

Maurik kent sinds kort een Grieks restaurant. Op het Dorpsplein 3 openden de 26-jarige Daisy van Baal en haar even oude vriend Sami in februari Eleny’s.

Altijd ondernemers, maar nog nooit horeca

Van Baal is naar eigen zeggen altijd ‘al heel ondernemend geweest, maar nog nooit in de horeca’. Waarom nu wél de horeca? ,,Nou, eigenlijk om twee redenen. Ten eerste vanwege mijn vriend. Die is half Grieks en zijn ouders hebben in de regio Utrecht al een aantal Griekse restaurants. Niet zo vreemd dus dat we zoiets nu samen willen uitproberen.’’



,,Dat we voor Maurik hebben gekozen, is niet alleen omdat ik er geboren en getogen ben, maar ook omdat er in het dorp heel weinig eetgelegenheden zijn. Er is een patatzaak en een Chinees. En ja, iets buiten Maurik ligt nog een klein restaurantje. Maar verder houdt het wel op. Van concurrentie hebben we dan ook niet zo veel te vrezen.”

Quote Joh, we zijn net een maandje open en hebben nu al een wachtlijst. Daisy van Baal

‘Maandje open, nu al wachtlijst’

Eleny’s loopt sinds de start ‘hartstikke goed’. Van Baal: ,,Boven verwachting zelfs: we hebben nog niet eens geflyerd en tot nu toe zat het elk weekend al vol, We hebben mensen aan de deur moeten teleurstellen met ‘helaas, vanavond is er geen plek meer’. Joh, we zijn net een maandje open en hebben nu al een wachtlijst. We doen ook aan afhaal en ook dat loopt heel goed. Maar ergens ben ik wel een beetje huiverig: dat het zo goed gaat, omdat we nieuw zijn. Het is de kunst om klanten van de afgelopen weken te behouden.”

Op de menukaart van Eleny’s staan onder meer gyros, keftedakia, souvlaki en moussaka, maar ook poffertjes en ‘oma’s wafels’. ,,De recepten van de Griekse gerechten komen allemaal uit Sami’s familie. Maar we wilden ook Hollands lekkers aanbieden. Al met al: een fijne mix.”

Vanaf april ook lunchen

Eleny’s is iedere dinsdag tot en met zondag van 17.00 tot 23.00 uur geopend. ,,Vanaf april gaan we aan het begin van de middag al open en kun je bij ons ook voor een lunch terecht. We gooien dan ook het terras open en als alles blijft lopen zoals het loopt, zie ik het zo maar gebeuren dat we ook de maandag mensen welkom gaan heten.”