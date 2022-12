Elf asielzoekers uit Maurik naar Van der Valk in Tiel, rest naar elders

De asielzoekers zitten sinds september in een leegstaande vleugel van het Burense gemeentehuis in Maurik. De kinderen die daar nu al drie maanden zitten, moeten echter onderwijs gaan volgen. En dat kan niet in de regio Rivierenland.

Dat kan wel elders in het land en daarom gaan ruim vijftig asielzoekers - kinderen mét hun ouder(s) - naar andere opvanglocaties. De elf volwassenen die geen kinderen van schoolgaande leeftijd hebben, worden in het Tielse Van der Valkhotel herplaatst. Die locatie is onlangs uitgebreid van 25 naar 60 kamers.

De Maurikse opvang sluit volgens afspraak uiterlijk op 31 december. In eerste instantie is gepoogd ze allemaal elders in de regio Gelderland-Zuid een plekje te geven, maar dat is niet gelukt. De groep wordt in de week tussen kerst en de jaarwisseling verhuisd.

De gemeente Buren laat de tenten die in september bij de opvang naast het Maurikse gemeentehuis zijn geplaatst in de eerste week van januari weghalen. De tenten werden gebruikt voor sanitaire voorzieningen en dagbesteding.

