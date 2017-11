Elf kippen 'schofterig' gedumpt in Zoelen

Daan Hendriks is alweer aan het werk nadat brand zijn schuur in de as legde

7 november OPHEUSDEN - De oorzaak van de brand die een schuur in Opheusden maandag in de as legde, is nog niet bekend. Eigenaar Daan Hendriks van het gelijknamige autobedrijf aan de Lakemondsestraat is dinsdag alweer aan het werk gegaan.